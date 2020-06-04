Франция

Жан-Мишель Ола не сдается в попытках продолжить сезон.

Сезон в чемпионате Франции был завершен досрочно. Чемпионом признали ПСЖ, а вот Лион даже не попал в еврокубки. Поэтому президент "ткачей" Жан-Мишель Ола неоднократно предпринимал попытки возобновить турнир и даже обратился в суд. Сегодня, 4 июня, дело должны рассмотреть.

"Рестарт. Это то, о чем мы будем просить в суде. Национальный суд должен вынести постановление о возвращении к действиям", — цитирует Ола Goal со ссылкой на RMC.

"Я встречался с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и Ассоциацией европейских клубов. Процедура, предложенная УЕФА, может быть принята нами: сейчас вернуться к тренировкам и сыграть матчи за три-четыре недели".

Если иск Ола о рестарте сезона не будет удовлетворен, он готов начать тяжбу с государством.

"Это государство приказало прекратить активность в футболе, так что они за это отвечают", — сказал Жан-Мишель, добавив, что пострадавшие клубы вместе с Лионом могут начать судебный процесс, который позволил бы "компенсировать 800 млн евро возможных потерь".

Амьен и Тулуза также остались крайне недовольны решением завершить чемпионат за 10 туров до финиша, ведь из-за этого они лишились шансов спастись от вылета из Лиги 1.

Чемпионат Франции является единственным среди европейских топ-5, завершенным досрочно. Бундеслига вернулась 18 мая, а чемпионаты Англии, Италии и Испании должны возобновиться в июне.