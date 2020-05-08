Франция

"Ткачи" не ограничились публичными высказываниями в прессе.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что клуб подал два иска из-за досрочного завершения сезона во Франции

"Мы много думали над этим. Совет директоров Лиона принял решение подать иск. Деньги не главная забота для нас. Это клуб, который прошел путь от самого низа до самого верха. Сначала мы потребовали изучить возможность возобновления чемпионата.

Второй судебный процесс относится к тому, как лига была остановлена ​​и как были определены итоговые результаты, чтобы выяснить, являются ли они законными", — приводит слова Ола getfootballnewsfrance.

Напомним, ранее президент Лиона сказал, что досрочное завершение Лиги 1 — это неправильный путь.