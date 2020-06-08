Франция

Блан намерен летом возглавить какой-то "очень амбициозный проект".

Франк Пасси отказался продлевать контракт с представителем французской Лиги 2 Шамо Ниором, сообщил официальный сайт клуба.

"Как и планировалось при заключении контракта с Франком в январе 2020 года, он покинет клуб, потому что дал слово Лорану Блану помогать ему в очень амбициозном спортивном проекте летом", — говорится в заявлении Ниора.

Лоран Блан работал с Бордо, сборной Франции и ПСЖ. После ухода из парижского клуба в 2016 году он не занимался тренерским делом. В апреле интерес к Лорану приписывали Фенербахче.

Блан в роли тренера выиграл 15 трофеев, в числе которых – победы в чемпионате Франции и с Бордо, и с ПСЖ.