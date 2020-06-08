Франция

Герта не согласилась продлить аренду полузащитника.

Хавбек Люка Тусар, как и было оговорено ранее, присоединится к Герте после 30 июня, сообщает Le Progres. Берлинцы отказались оставлять футболиста во Франции до окончания еврокубкового сезона.

Сегодня игрок уже не проходил тесты с командой. Он больше не будет тренироваться с Лионом.

Чемпионат Франции был завершен досрочно, но Лиону еще предстоит сыграть финал Кубка лиги в конце июля и ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Ювентусом в августе.

В первом матче Лион обыграл Ювентус 1:0 как раз благодаря голу Тусара.

23-летний Тусар выступал за "ткачей" с 2015 года, а в конце января был продан в Герту за 25 млн евро, но остался в Лионе на правах аренды до 30 июня.