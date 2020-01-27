Герта приобрела Тусара

Берлинцы выкупили контракт 22-летнего хавбека и оставили в Лионе до конца сезона на правах аренды.
Люка Тусар (слева), photo FC Hertha
27 января 2020, 19:41
Французский опорник Люка Тусар стал игроком берлинской Герты. Об этом сообщает официальный сайт "бело-голубых".
Столичный клуб заключил пятилетнее соглашение с 22-летним футболистом и оставил того в аренде до конца сезона в родном Лионе.
По предварительной информации СМИ, данный трансфер обошелся берлинцам в 25 млн евро.
В нынешнем сезоне Тусар провел 29 матчей в составе "ткачей" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 ассистами.
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