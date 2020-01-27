Герта приобрела Тусара

Германия

Берлинцы выкупили контракт 22-летнего хавбека и оставили в Лионе до конца сезона на правах аренды.

Французский опорник Люка Тусар стал игроком берлинской Герты. Об этом сообщает официальный сайт "бело-голубых".

Столичный клуб заключил пятилетнее соглашение с 22-летним футболистом и оставил того в аренде до конца сезона в родном Лионе.

По предварительной информации СМИ, данный трансфер обошелся берлинцам в 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Тусар провел 29 матчей в составе "ткачей" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 ассистами.