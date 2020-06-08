Франция

Эра бразильского защитника в столице Франции подходит к концу.

Пари Сен-Жермен не собирается продлевать соглашение с Тьяго Силвой. Бразилец сможет покинуть команду летом.

Как сообщает L`Equipe, спортивный директор парижан Леонардо уже сообщил об этом центральному защитнику.

Тьяго Силва провел за Пари Сен-Жермен 310 поединков, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что бразильский защитник открыт к возвращению в Милан.