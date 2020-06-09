Франция

Француз близок ко второму возобновлению карьеры.

Форвард Джибриль Сиссе вскоре возобновит карьеру. Французский Дижон готов подписать контракт с 38-летним игроком. Об этом сообщает Get French Football News.

Спортивным директором Дижона является Пеги Луиндула, который играл вместе с Сиссе за Марсель.

На данный момент на счету Джибриля 96 голов во французской Лиге 1. Его задачей является добраться к отметке в 100 голов.

Для Сиссе это будет уже второе возобновление карьеры. Впервые "бутсы на гвоздь" француз вешал в октябре 2015-го, а затем в августе 2018-го.

Сиссе известен по своим выступлениям за сборную Франции, за Ливерпуль, с которым выиграл Лигу чемпионов, Марсель, Осер, Панатинаикос, Сандерленд, Лацио и пять других клубов.