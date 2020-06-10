Монегаски хотят приобрести итальянского форварда.
Андреа Белотти, Getty Images
10 июня 2020, 10:36
Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Монако, сообщает портал Le 10 Sport.
Монегаски хотят приобрести итальянского форварда в летнее межсезонье и готовы начать переговоры с Торино. Руководство "красно-белых" рассматривает 26-летнего игрока в качестве замены Виссаму Бен Йеддеру, который близок к уходу из клуба.
В подписании Белотти также заинтересованы Милан, Наполи, Фиорентина, Эвертон и Атлетико.
Действующий контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне Белотти провел 31 поединок в футболке "быков", забив 15 голов и совершив 3 ассиста.