Франция

Монегаски хотят приобрести итальянского форварда.

Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Монако, сообщает портал Le 10 Sport.

Монегаски хотят приобрести итальянского форварда в летнее межсезонье и готовы начать переговоры с Торино. Руководство "красно-белых" рассматривает 26-летнего игрока в качестве замены Виссаму Бен Йеддеру, который близок к уходу из клуба.

В подписании Белотти также заинтересованы Милан, Наполи, Фиорентина, Эвертон и Атлетико.

Действующий контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Белотти провел 31 поединок в футболке "быков", забив 15 голов и совершив 3 ассиста.