Франция

Монегаски готовят предложение по испанскому футболисту.

Монако хочет подписать защитника Реал Сосьедада Диего Льоренте и намерен начать переговоры с испанским клубом.

Как сообщает издание AS, монегаски готовы заплатить за центрбека около 40 млн евро. Клуб из Лиги 1 уже пытался подписать испанца в январе, но тогда получил отказ.

Действующий контракт Льоренте с Сосьедадом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 поединков в футболке "королевских", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Льоренте также заинтересован Ливерпуль.