Италия

Итальянский нападающий пользуется большим спросом.

Лидер Торино находится на радарах сразу пяти клубов. Речь идет о Милане, Наполи, Фиорентине, Эвертоне и Атлетико, сообщает La Repubblica.

В контракте итальянца прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но туринцы готовы уменьшить свои аппетиты вдвое.

В этом сезоне итальянский нападающий забил 15 голов в 31 поединке и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что ранее Торино отказался продавать Белотти в Вест Хэм за 60 млн евро.