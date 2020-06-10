Франция

"Ткачи" могут лишиться своих лидеров в межсезонье.

Спортивный директор Лиона Жуниньо заявил, что клуб готов рассмотреть предложения по полузащитнику Хуссему Ауару и форварду Муссы Дембеле.

"Мусса и Хуссем являются одними из лучших игроков в команде, но у них разные ситуации".

"Хуссем прошел здесь академию, и он здесь уже давно. Он вносит важные штрихи в полузащиту, но мы знаем, что большинство молодых игроков, обученных в клубе с талантом Хуссема, уйдут в тот или иной момент".

"Решать будет президент. Если мы получим предложения, мы проанализируем их, но они важные игроки", — цитирует Жуниньо Goal.

Ранее сообщалось, что в гонке за Ауаром на сегодняшний день лидирует Ювентус.