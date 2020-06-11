Франция

Вскоре могут начаться переговоры между клубами.

Полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заа может стать игроком Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает 90min.

27-летний ивуариец недавно заключил соглашение с агентом Пини Захави, который максимально приближенный к ПСЖ.

Парижский клуб уже дал понять Захави, что такой игрок как Заа им интересен. В скором времени французский гранд может начать переговоры с Кристал Пэлас.

Контракт футболиста с "хрустальными" рассчитан до 2023 года, а по данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 44 млн евро.

Ранее Заа выражал желание стать игроком лондонского Арсенала.