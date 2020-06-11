Вскоре могут начаться переговоры между клубами.
Уилфрид Заа, Getty Images
11 июня 2020, 12:48
Полузащитник Кристал Пэлас Уилфрид Заа может стать игроком Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает 90min.
27-летний ивуариец недавно заключил соглашение с агентом Пини Захави, который максимально приближенный к ПСЖ.
Парижский клуб уже дал понять Захави, что такой игрок как Заа им интересен. В скором времени французский гранд может начать переговоры с Кристал Пэлас.
Контракт футболиста с "хрустальными" рассчитан до 2023 года, а по данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 44 млн евро.
Ранее Заа выражал желание стать игроком лондонского Арсенала.