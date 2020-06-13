Франция

Биргер Мелинг продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Левый защитник Русенборга Биргер Мелинг входит в сферу интересов Нима. В ближайшее время французы должны выкупить его контракт за миллион евро, сообщает L'Equipe.

Мелинг станет третьим норвежцем в чемпионате Франции после Айтама Алесами (Амьен) и Рубена Габриэльсена (Тулуза).

Ним занял 18-е место в чемпионате Франции и следующий сезон снова проведет в элите. Нынешний розыгрыш Лиги 1 был остановлен досрочно. Франция стала единственной из топ-5 чемпионатов, кто пошел на такой шаг.

На счету Мелинга 14 матчей за Русенборг в квалификации Лиги чемпионов и Лиге Европы в этом сезоне. В них он отметился одним ассистом.