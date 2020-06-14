Франция

Алжирский игрок может покинуть клуб из Лиги 1.

Защитник Ниццы Юссеф Атталь попал в сферу интересов Уотфорда и Наполи, сообщает портал Foot Mercato.

Английский и итальянский клубы намерены укрепить правый фланг обороны в летнее межсезонье и хотят подписать алжирского фулбека.

Атталь выступает в составе Ниццы с 2018 года, перейдя из Кортрейка. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 14 поединков в футболке "орлят", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи начал переговоры с Ниццей по Феррану Торресу.