Алжирский игрок может покинуть клуб из Лиги 1.
Юссеф Атталь, OGC Nice
14 июня 2020, 12:54
Защитник Ниццы Юссеф Атталь попал в сферу интересов Уотфорда и Наполи, сообщает портал Foot Mercato.
Английский и итальянский клубы намерены укрепить правый фланг обороны в летнее межсезонье и хотят подписать алжирского фулбека.
Атталь выступает в составе Ниццы с 2018 года, перейдя из Кортрейка. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 14 поединков в футболке "орлят", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Наполи начал переговоры с Ниццей по Феррану Торресу.