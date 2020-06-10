Италия

"Адзурри" хотят приобрести вингера Валенсии.

Нападающий Валенсии Ферран Торрес попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание Marca.

Партенопейцы хотят подписать испанского вингера в летнее межсезонье и уже начали переговоры с Валенсией. "Адзурри" попросили испанский клуб назвать сумму, которую они хотят выручить за футболиста.

Действующий контракт Торреса с Валенсией рассчитан до июня 2021 года, а подписывать новое соглашение он отказался.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 35 поединков в футболке "летучих мышей", отличившись шестью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи также начал переговоры по хавбеку Зальцбурга Доминику Собослаи.