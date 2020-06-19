Монегаскам нужен форвард, лишь по дополнительным показателям уступивший Килиану Мбаппе в бомбардирской гонке Лиги 1.
Виссам Бен Йеддер, GEtty Images
19 июня 2020, 12:50
Форвард Монако Виссам Бен Йеддер пользуется спросом на трансферном рынке, но монегаски не хотят его отпускать.
"Мы хотим сохранить Виссама. Это ценный актив клуба, настоящий профессионал. Надеемся, он останется в Монако. Вопрос об уходе Бен Йеддера не стоит на повестке дня", — цитирует вице-президента монегасков Олега Петрова RMC.
Бен Йеддер успел забить 18 голов в чемпионате Франции, который был прерван после 28 туров. Он уступил звание лучшего бомбардира Килиану Мбаппе лишь потому, что три из своих голов забил с пенальти, а форвард ПСЖ – все с игры.
Издание le10sport утверждало, что интерес к приобретению Бен Йеддера проявляют РБ Лейпциг и Манчестер Юнайтед.