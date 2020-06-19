Франция

Монегаскам нужен форвард, лишь по дополнительным показателям уступивший Килиану Мбаппе в бомбардирской гонке Лиги 1.

Форвард Монако Виссам Бен Йеддер пользуется спросом на трансферном рынке, но монегаски не хотят его отпускать.

"Мы хотим сохранить Виссама. Это ценный актив клуба, настоящий профессионал. Надеемся, он останется в Монако. Вопрос об уходе Бен Йеддера не стоит на повестке дня", — цитирует вице-президента монегасков Олега Петрова RMC.

Бен Йеддер успел забить 18 голов в чемпионате Франции, который был прерван после 28 туров. Он уступил звание лучшего бомбардира Килиану Мбаппе лишь потому, что три из своих голов забил с пенальти, а форвард ПСЖ – все с игры.

Издание le10sport утверждало, что интерес к приобретению Бен Йеддера проявляют РБ Лейпциг и Манчестер Юнайтед.