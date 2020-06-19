Лейпциг хочет приобрести Бен Йеддера на место Вернера

Германия

"Быки" находятся в поисках замены форварду.

Руководство Лейпцига определило нападающего Монако Виссама Бен Йеддера как главного претендента на место ушедшего в Челси Тимо Вернера, утверждает Le 10 Sport.

По данным источника, несмотря на то, что французский игрок возглавляет шорт-лист "быков", им предстоит выиграть борьбу у Манчестер Юнайтед.