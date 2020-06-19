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    19 июня 2020, 01:19

    Лейпциг хочет приобрести Бен Йеддера на место Вернера

    "Быки" находятся в поисках замены форварду.

    Виссам Бен Йеддер, getty images
    Виссам Бен Йеддер, getty images 19 июня 2020, 01:19

    Руководство Лейпцига определило нападающего Монако Виссама Бен Йеддера как главного претендента на место ушедшего в Челси Тимо Вернера, утверждает Le 10 Sport.

    По данным источника, несмотря на то, что французский игрок возглавляет шорт-лист "быков", им предстоит выиграть борьбу у Манчестер Юнайтед.

    В сезоне в Лиге 1 Бен Йеддер провел 26 матчей, в которых забил 18 голов и отличился 6 результативными передачами.

    Ранее нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о гонке бомбардиров, которую он вел с форвардом "монегасков".

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