Лейпциг хочет приобрести Бен Йеддера на место Вернера

"Быки" находятся в поисках замены форварду.
Виссам Бен Йеддер, getty images
19 июня 2020, 01:19
Руководство Лейпцига определило нападающего Монако Виссама Бен Йеддера как главного претендента на место ушедшего в Челси Тимо Вернера, утверждает Le 10 Sport.
По данным источника, несмотря на то, что французский игрок возглавляет шорт-лист "быков", им предстоит выиграть борьбу у Манчестер Юнайтед.
В сезоне в Лиге 1 Бен Йеддер провел 26 матчей, в которых забил 18 голов и отличился 6 результативными передачами.