Франция

"Монегасков" ждет большая перестройка в межсезонье.

Официальный сайт Монако сообщил, что со следующего сезона целый ряд футболистов покидают команду.

Отмечается, что действующие контракты закончились у голкиперов Даниэля Субашича и Диего Бенальи, а также завершилась аренда вратаря Сейду Си.

Не стали "монегаски" продлевать соглашение с форвардом Муссой Силла. Также в свои клубы после завершения аренды вернутся Адриен Силва, Ислам Слимани и Тьэмуэ Бакайоко.

Ранее сообщалось, что Монако точно не хочет расставаться с нападающим Виссамом Бен Йеддером, на которого претендуют ряд клубов.