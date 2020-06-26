Франция

Французский защитник продолжит выступать в составе парижан.

Левен Кюрзава согласовал новое соглашение с ПСЖ, сообщил RMC Sport.

По информации источника, 27-летний футболист подпишет контракт на четыре года. Его действующее соглашение истекает 30 июня.

По слухам, интерес к Кюрзава проявляли Арсенал, Челси, Барселона и ряд других команд.

Напомним, что Кюрзава выступает за ПСЖ с 2016 года.

В текущем сезоне он провел 17 матчей в Лиге 1, отличившись одним голом и одним ассистом.