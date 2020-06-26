Франция

Болельщики потихоньку будут возвращаться на французские стадионы, начиная с июля.

Финал Кубка Франции и финал Кубка французской лиги пройдут со зрителями, сообщает Get French Football News. Их будет минимум по пять тысяч.

В обоих финалах сыграет ПСЖ. Кубок Франции парижане разыграют с Сент-Этьеном, а Кубок Лиги – с Лионом. Игры пройдут 24 и 31 июля соответственно.

Федерация футбола Франции хотела бы, чтобы на играх присутствовали по 25 тысчя фанатов, но для этого потребуется дополнительное разрешение властей.

Что касается чемпионата Франции, то он был завершен досрочно еще в апреле. Чемпионом стал ПСЖ.