Франция

Нападающий парижан рассказал о роли французского хавбека в клубе.

Лассана Диарра провел в ПСЖ чуть более года с января 2018 по февраль 2019 года, однако его там помнят до сих пор.

"Он был Дядей Лассом, старшим братом, на которого можно рассчитывать", — рассказал L'Equipe нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе о своих отношениях с экс-игроком Челси, Арсенала и Реала.

"Лассана часто рассказывал о своей карьере, своих клубах. Он делал ошибки, поэтому мог дать советы. Он сильно помогал в тяжелые времена. Диарра знал, о чем говорил: он побывал во многих клубах и покинул дом очень рано, в одиночку".

"Ласс не просто говорил мне. Он заряжал уверенностью молодых талантов. Проводил с ними много времени, особенно с Преснелем Кимпембе и всегда был важен в ПСЖ, даже когда не играл. Он был из тех, о ком всегда говорят. Лассана пользовался огромным уважением в раздевалке".

ПСЖ в нынешнем сезоне уже выиграл чемпионат Франции. Теперь клубу предстоит сыграть в финалах Кубка Франции и Кубка французской лиги. На обеих играх будет присутствовать минимум по пять тысяч болельщиков.