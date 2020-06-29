Франция

Жан-Мишель Ола рассказал о ситуации вокруг игрока.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола высказал свое мнение о ситуации с потенциальным уходом форварда Мемфис Депай.

Он будет играть в ответном поединке против Ювентуса, который нас ждет. К сожалению, международное трансферное окно продлится до 13 октября, поэтому до этого момента будет существовать вероятность, что кто-то из игроков покинет клуб", — сказал президент Le Progres.

В этом сезоне Депай провел 18 поединков в футболке "ткачей", забив 14 голов и совершив два ассиста.

Ранее сообщалось, что в своих рядах нидерландского футболиста хочет видеть итальянским Милан.