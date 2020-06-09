Италия

"Россонери" хотят подписать нидерландского форварда.

Милан продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Лиона Мемфиса Депая.

Как сообщает портал Calciomercato, "россонери" хотят заполучить нидерландского вингера в летнее межсезонье и готовы начать переговоры с французским клубом.

Контракт Депая с Лионом истекает в 2021 году, и он пока отказывается подписывать новое соглашение с клубом. Милан хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить 26-летнего игрока.

В этом сезоне Депай провел 18 поединков в футболке "ткачей", забив 14 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Милан может подписать полузащитника МЮ Джесси Лингарда.