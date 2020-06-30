Франция

Игрок заключил соглашение до 2023 года.

Защитник Тьерно Бальде подписал первый профессиональный контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт французского клуба.

Молодой фулбек поставил подпись под трехлетним оглашением с парижанами, которое рассчитано до июня 2023 года.

Бальде является воспитанником ПСЖ, но еще не успел дебютировать в первой команде "сине-красных". В текущем сезоне 17-летний игрок провел 4 поединка в Юношеской лиге УЕФА.

В подписании защитник были заинтересованы Саутгемптон, Лидс и Сент-Этьенн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ подписал новый контракт с защитником Левеном Кюрзава.