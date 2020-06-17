Франция

Парижане хотят подписать защитника Баварии.

Защитник Баварии Лукас Эрнандес попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает портал Le10 Sport.

Парижане следят за ситуацией вокруг французского центрбека и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Мюнхенский клуб не будет возражать против ухода футболиста и готов рассмотреть предложения по нему.

В подписании 24-летнего игрока также заинтересованы мадридский Реал и Ньюкасл.

Эрнандес перешел в Баварию летом 2019 года из Атлетико за 80 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 21 поединок в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к подписанию защитника Милана Тео Эрнандеса.