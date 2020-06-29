Франция

Игрок продлил контракт с клубом до 2024 года.

Защитник Левен Кюрзава продлил соглашение с ПСЖ, сообщает официальный твиттер французского клуба.

Левый фулбек поставил подпись под четырехлетним контрактом с парижанами, который рассчитан до июня 2024 года.

Кюрзава присоединился к ПСЖ в 2015 году из Монако за 25 миллионов евро. В этом сезоне 27-летний игрок провел 23 поединка в футболке "сине-красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет продлить контракт с полузащитником Адилем Аушишем.