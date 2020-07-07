Франция 07 июля 2020, 01:42 Манчестер Юнайтед и Ливерпуль нацелились на 15-летнего защитника Сошо Английские гранды хотят подписать юного француза. Вилли Камбвала, getty images 07 июля 2020, 01:42 Манчестер Юнайтед и Ливерпуль заинтересованы в подписании Вилли Камбвала из Сошо, сообщает L`Equipe. Английские клубы пытаются переманить 15-летнего защитника, но переход может осуществиться только с наступлением шестнадцатилетия. Манчестер Юнайтед также нацелился на другого молодого футболиста — "красные дьяволы" готовы заплатить 10 миллионов фунтов за Пеллистри. Команды Ливерпуль Манчестер Юнайтед Сошо Источники Lequipe Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте