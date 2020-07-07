Франция

Английские гранды хотят подписать юного француза.

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль заинтересованы в подписании Вилли Камбвала из Сошо, сообщает L`Equipe.

Английские клубы пытаются переманить 15-летнего защитника, но переход может осуществиться только с наступлением шестнадцатилетия.

Манчестер Юнайтед также нацелился на другого молодого футболиста — "красные дьяволы" готовы заплатить 10 миллионов фунтов за Пеллистри.