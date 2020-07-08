Франция

Француз получил статус свободного агента.

Защитник Маланг Сарр покинул Ниццу, сообщает официальный твиттер французского клуба.

Контракт молодого центрбека с "орлятами" подошел к концу, и он получил статус свободного агента.

Сарр является воспитанником Ниццы, дебютировав в первой команде в августе 2016-го. В завершившемся сезоне 21-летний защитник провел 20 поединков в футболке "красно-черных", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что переговоры с Сарром начал миланский Интер.