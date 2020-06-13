Италия

"Нерадзурри" хотят подписать французского центрбека.

Защитник Ниццы Маланг Сарр попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Tuttosport.

Миланский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается подписать французского центрбека. "Нерадзурри" уже начали переговоры с 21-летним игроком, который должен получить статус свободного агента.

В подписании Сарра также заинтересованы Лейпциг и Айнтрахт.

В текущем сезоне защитник провел 20 поединков в футболке "орлят", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Интер предложил пятилетний контракт полузащитнику Брешии Сандро Тонали.