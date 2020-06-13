"Нерадзурри" хотят подписать французского центрбека.
Маланг Сарр, OGC Nice
13 июня 2020, 12:17
Защитник Ниццы Маланг Сарр попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Tuttosport.
Миланский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается подписать французского центрбека. "Нерадзурри" уже начали переговоры с 21-летним игроком, который должен получить статус свободного агента.
В подписании Сарра также заинтересованы Лейпциг и Айнтрахт.
В текущем сезоне защитник провел 20 поединков в футболке "орлят", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Интер предложил пятилетний контракт полузащитнику Брешии Сандро Тонали.