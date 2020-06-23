Франция

Официально игроком Ниццы Морган Шнейдерлен станет после открытия трансферного окна.

Ницца и Эвертон согласовали переход Моргана Шнейдерлена — сообщил официальный сайт французского клуба.

Несмотря на то, что официально 30-летний полузащитник станет игроком Ниццы лишь после того, как откроется летнее трансферное окно, "ириски" разрешили французу присоединиться к новой команде уже сейчас.

Опорный полузащитник национальной сборной Франции (15 матчей, 0 голов) выступал за Страсбур (5 матчей во всех туринрах, 0 голов), Саутгемптон (261, 15), Манчестер Юнайтед (47, 1) и Эвертон (70, 1).