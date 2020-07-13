Франция

Команды провели товарищескую встречу, которая завершилась разгромной победой парижан.

Франция стала одной из тех стран, в которых футбольные соревнования завершились досрочно из-за пандемии коронавируса. Для Пари Сен-Жермен это стало проблемой, поскольку команде еще как минимум предстоит встретиться с Аталантой в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В рамках подготовки к еврокубковому турниру подопечные Томаса Тухеля провели товарищеский поединок с Гавром, который выступает во французской Лиге 2.

Невзирая на отсутствие игровой практики с марта этого года, парижскому гранду не составило особого труда разобраться с менее именитым соперником, отправив в его ворота аж девять безответных мячей.

ПСЖ — Гавр 9:0

Голы: Икарди, 8, 19, Неймар, 23, 43, Мбаппе, 29, Гуйе, 50, Сарабия, 52, 61, Калимуендо, 59