Франция

Экс-тренер сборной Испании остался без работы.

Испанский специалист Роберто Морено больше не является главным тренером Монако, сообщил официальный сайт клуба.

"Наши пути разошлись быстрее, чем ожидалось, но хочу поблагодарить Роберта за то, что он взялся за этот вызов. Вместе со своими помощниками Роберт сделал все возможное, чтобы улучить команду, работая самоотверженно и с большим энтузиазмом. Удачи ему в будущем", — заявил гендиректор Монако Олег Петров.

Морено возглавил Монако по ходу сезона, сменив на посту Леонарду Жардима. Он проработал с командой всего 13 матчей.

Новым тренером Монако может стать экс-коуч Баварии Нико Ковач. Монегаски заняли девятое место в чемпионате Франции в прошлом сезоне и не сумели квалифицироваться в еврокубки.