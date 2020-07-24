Франция

Турецкий клуб продолжит карьеру в Лиге 1.

Нападающий Бешикташа Бурак Йылмаз близок к переходу в Лилль, сообщает Sky Sports.

"Доги" согласовали контракт с турецким форвардом до 2022 года и должны подписать его в ближайшее время. Детали сделки между клубами пока остаются неизвестными.

В составе Лилля 35-летний игрок должен стать заменой Виктору Осимхену, который переходит в Наполи.

В этом сезоне Йылмаз провел 26 поединков в составе Бешикташа, забив 14 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лилль объявил о подписании полузащитника Марселя Исаака Лихаджи.