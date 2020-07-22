Италия

Нигерийский форвард, по всей видимости, продолжит карьеру в Неаполе.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен продолжит карьеру в итальянской Серии А и уже на этой неделе будет представлен в качестве нового игрока Наполи. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и Sportitalia.

По информации различных итальянских источников, руководство "адзурри" пришло к окончательной договоренности с Лиллем касательно условий перехода 21-летнего нигерийца. Интенсивные переговоры продолжались последние несколько дней, и стороны согласовали все детали будущей сделки.

Отметим, что Осимхен уже прошел медосмотр в Наполи и уладил с новым клубом вопрос с имиджевыми правами. Нигерийское издание AOIFootball.com утверждает, что официально о трансфере молодого форварда "адзурри" объявят в пятницу, 24 июля.

Утверждается, что подписание Виктора Осимхена обойдется Наполи в 81 миллион евро, что станет новым рекордом неаполитанского клуба. Кроме того, нападающий станет самым дорогим африканским футболистом в истории.