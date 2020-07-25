Франция

Форвард Лилля в ближайшее время должен переехать в Италию.

Наполи согласовал с Лиллем переход нападающего "догов" Виктора Осимхена, сообщает журналист Николо Скира.

За нигерийца неаполитанцы заплатят 50 млн евро. Еще 10 млн будут прописаны в сделке в виде бонусов. Сам футболист подпишет контракт до лета 2025 года с зарплатой 3,5 млн евро за сезон без учета бонусов.

Лилль уже нашел замену Осимхену. "Доги" договорились о трансфере форварда Галатасарая Бурака Йылмаза.

В то же время, покинуть Неаполь может другой нападающий, Аркадиуш Милик, у которого остается год контракта с клубом. Интерес к поляку приписывают Ювентусу и Атлетико. "Партенопеи" оценивают форварда в 40-50 млн евро.