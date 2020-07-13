Италия

Польский форвард, похоже, решил сделать новый шаг в своей карьере.

Нападающий Аркадиуш Милик во второй раз отказался продлевать контракт с Наполи, поэтому клуб готов готов рассмотреть вариант с его продажей. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис оценивает 26-летнего поляка, соглашением с которым истекает летом 2021 года, в 40-50 миллионов евро.

Среди заинтересованных клубов в услугах Милика отмечаются Тоттенхэм и мадридский Атлетико, но сам футболист предпочитает продолжить карьеру в Ювентусе.

Ранее сообщалось, что Наполи близок к продлению контракта с полузащитником Фабианом Руисом до 2024 года.