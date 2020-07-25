Франция

"Орлята" квалифицировались благодаря победе ПСЖ в Кубке Франции.

Триумф ПСЖ в финале Кубка Франции против Сент-Этьена (1:0) принес радость не только парижанам, но и Ницце – ведь благодаря нему "орлята" квалифицировались в Лигу Европы. Если бы победил Сент-Этьен, место в Лиге Европы досталось бы именно ему.

Ницца в досрочно остановленном чемпионате Франции занимала пятое место, набрав 41 очко после 28 туров.

Последнее еврокубковое место от Франции зависит от финала Кубка лиги: если победит Лион, то он отправится в Лигу Европы, а если трофей достанется ПСЖ, то эту путевку получит занимавший шестое место Реймс.