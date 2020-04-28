Франция

Матчи Лиги 1 не будут доиграны и теперь футбольному руководству нужно подстраиваться под текущие обстоятельства.

Во Франции сезон не возобновится, сообщил премьер-министр Эдуард Филипп.

Таким образом, принято решение о досрочном завершении сезона из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщает RMC Sport, матчи не начнутся до августа, а после чего стартует новый сезон-2020/21.

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Теперь для Федерация футбола Франции предстоит сложнейшая задача: нужно решить, будет ли чемпион в Лиге 1, какие команды попадут в еврокубки, а также будут ли клубы, что вылетят или повысятся в классе.

Ранее сообщалось, что в Аргентине отменят вылет на два года, но сохранят повышение в классе.

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