Матчи Лиги 1 не будут доиграны и теперь футбольному руководству нужно подстраиваться под текущие обстоятельства.
Лига 1
28 апреля 2020, 17:20
Во Франции сезон не возобновится, сообщил премьер-министр Эдуард Филипп.
Таким образом, принято решение о досрочном завершении сезона из-за ситуации с коронавирусом.
Как сообщает RMC Sport, матчи не начнутся до августа, а после чего стартует новый сезон-2020/21.
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Теперь для Федерация футбола Франции предстоит сложнейшая задача: нужно решить, будет ли чемпион в Лиге 1, какие команды попадут в еврокубки, а также будут ли клубы, что вылетят или повысятся в классе.
Ранее сообщалось, что в Аргентине отменят вылет на два года, но сохранят повышение в классе.
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