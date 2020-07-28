Франция

Возможно, в столице Франции зарождается новый большой клуб.

ФК Париж решил увеличить свой капитал путем продажи 20% акций королевству Бахрейн, сообщает официальный сайт клуба. Контрольный пакет акций по-прежнему принадлежит Пьеру Ферраччи – 77%.

Кроме покупки акций, азиатская страна станет главным спонсором клуба. Бахрейн хочет повысить свою узнаваемость в мире. Слоганом рекламной кампании будет "Открой Бахрейн" (подобно тому, как Арсенал рекламирует Руанду, например).

ФК Париж выступает в Лиге 2, но благодаря новому инвестору рассчитывает за три года выйти в элитный дивизион.

В прошлом сезоне клуб привлек к себе внимание широкой общественности благодаря подписанию Жереми Менеза, однако по окончанию сезона тот решил уйти в Реджину.