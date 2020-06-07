Италия

Француз решил стать игроком Реджины.

Бывший нападающий сборной Франции Жереми Менез должен в ближайшее время стать игроком Реджины, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Менез расторг соглашение с ФК Париж по обоюдному согласию и получил статус свободного агента. Опытный вингер решил присоединиться к Реджине, которая уже гарантировала выход в Серию B в следующем сезоне.

Ранее 33-летний игрок защищал цвета таких итальянских клубов, как Рома и Милан.

В текущем сезоне Менез провел 18 поединков в составе Парижа, отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.