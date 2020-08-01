Последний в истории розыгрыш данного турнира парижанам удалось завершить победой в финале в серии пенальти над Лионом (0:0, по пен. — 5:6).
Лион — ПСЖ, twitter.com/PSG_inside
01 августа 2020, 01:02
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Лион — ПСЖ 0:0 (по пен. — 5:6)
Лион: Лопеш — Денайер, Марсело (Андерсен, 81), Марсал — Бруну (Мендес, 65) — Дюбуа (Рафаэль, 85), Какере, Ауар, Корне — Дембеле (Траоре, 80), Депай (Экамби, 80).
ПСЖ: Навас — Кюрзава (Керер, 69), Силва (Паредес, 91), Кимпембе, Баккер — Гуйе (Эррера, 58), Маркиньос (Диалло, 114), Верратти — Ди Мария, Икарди (Сарабия, 58), Неймар.
Предупреждения: Какере, Бруну, Марсал — Силва, Эррера, Маркиньос, Паредес, Ди Мария.
На 119-й минуте удален Рафаэль Да Силва (Лион) (грубое нарушение).