Франция

Звездный португалец остался крайне недоволен игрой Ювентуса против Локомотива в октябре 2019 года.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду минувшей осенью всерьез рассматривал вариант со сменой клубной прописки, а причиной этому послужил низкий уровень игры "старой синьоры" против Локомотива, матч с которым состоялся в октябре 2019 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает France Football, после того поединка прошла встреча с руководством Ювентуса, на которой также присутствовали Джанлуиджи Буффон, агент Жорже Мендеш и сам Криштиану Роналду. Португальский нападающий на этой встрече высказал свое недовольство и говорил о желании перейти в ПСЖ.

Роналду также добавил, что его мечтой является сыграть в одной команде с Неймаром и Килианом Мбаппе, а также жить в Париже, где в 2016 году он вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы.

Отмечается, что отказаться от идеи перехода в Пари Сен-Жермен Криштиану заставила пандемия коронавируса, но до ее последствий португальский форвард всерьез задумывался о продолжении карьеры во Франции.

Напомним, ранее специализированный портал WhoScored включил Криштиану Роналду в сборную сезона среди игроков пяти лучших чемпионатов Европы.