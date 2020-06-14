Туринцы заинтересованы в подписании талантливого полузащитника.
Хуссем Ауар, фото getty images
14 июня 2020, 10:58
Ювентус готов отдать за Хуссема Ауара 32 миллиона евро и Блез Матюиди, сообщает Calciomercato.
Таким образом, туринцы пытаются снизить цену на 21-летнего игрока, за которого Лион требует порядка 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Ауар провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что побороться за футболиста Лиона в будущее трансферное окно может Ливерпуль.