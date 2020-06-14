Италия

Туринцы заинтересованы в подписании талантливого полузащитника.

Ювентус готов отдать за Хуссема Ауара 32 миллиона евро и Блез Матюиди, сообщает Calciomercato.

Таким образом, туринцы пытаются снизить цену на 21-летнего игрока, за которого Лион требует порядка 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Ауар провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что побороться за футболиста Лиона в будущее трансферное окно может Ливерпуль.