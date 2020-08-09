Франция

Португальский нападающий может перебраться в Лигу 1.

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш связывался со спортивным директором ПСЖ Леонардо относительно перехода Криштиану, сообщает Foot Mercato.

Португалец рассматривает вариант ухода из стана Ювентуса, а вариант с парижанами ему очень интересен.

Нападающий провел 46 поединков в этом сезоне, отметившись 37 голами и семью результативными передачами.

Напомним, что Роналду хотел перейти в Пари Сен-Жермен до пандемии COVID-19.