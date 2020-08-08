Италия

Лидер Ювентуса подвел итоги завершившегося сезона-2019/20.

Ювентус завершил нынешний сезон, вылетев от Лиона в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния. Ключевой нападающий туринского клуба Криштиану Роналду высказался о результатах своей команды в уже минувшей кампании.

"Сезон-2019/20 закончился для нас намного позже обычного, но все же раньше, чем мы ожидали. Пришло время поразмышлять, время проанализировать взлеты и падения, потому что критическое мышление — единственный способ стать лучше".

"Такой огромный клуб, как Ювентус, всегда должен мыслить как лучший в мире, работать как лучший в мире, чтобы мы по праву могли называть себя одной из лучших и крупнейших команд мира".

"Мы очень гордимся очередной победой в Серии А в такой трудный год. Лично я забил 37 голов за Ювентус и 11 за сборную Португалии — это то, что заставляет меня смотреть в будущее с новыми амбициями и желанием добиваться лучших результатов с каждым годом".

"Но фанаты требуют от нас большего. Они ждут от нас большего. И мы должны выполнять эти требования, мы должны оправдать самые высокие ожидания. Пусть этот короткий отпуск позволит нам всем принять правильные решения на будущее и вернуться сильнее и преданнее, чем когда-либо. До скорого!" — написал Роналду в своем Instagram.

Напомним, что после вылета от Лиона в Лиге чемпионов руководство Ювентуса уволило Мариуцио Сарри с поста главного тренера. Сменщиком итальянского специалиста стал Андреа Пирло, не имевший до этого опыта на подобной должности.