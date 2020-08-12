Франция

Йонас Омлин продолжит карьеру во Франции.

Вратарь Базеля Йонас Омлен стал футболистом Монпелье, сообщил официальный сайт "эро". Длительность контракта не разглашается.

26-летний Омлен выступал за "красно-синих" с 2018 года, будучи основным голкипером клуба. Экс-вратаря Люцерна уже выступали в сборную Швейцарии, но он пока не дебютировал за национальную команду.

Матч 1/4 финала Лиги Европы против Шахтера Йонас пропустил из-за травмы. "Горняки" обыграли швейцарцев 4:1 и вышли в полуфинал, где сыграют с Интером.