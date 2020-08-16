Франция

Бразильский центрбек покинет Лилль в летнее трансферное окно.

Президент Лилля Жерар Лопес ранее сообщил, что центральный защитник Габриэль Магальяйнс в ближайшее время сменит клубную прописку.

По информации le10sport, в гонке за подписание 22-летнего бразильца остались только Арсенал и Наполи, оба предложения от которых руководство Лилля приняло.

Теперь окончательный выбор касательно места продолжения карьеры остается за Габриэлем. Ожидается, что он примет решение в ближайшие несколько дней.

Стоит отметить, что сумма трансфера Габриэля Магальяйнса оценивается в 30 миллионов евро, включая различные бонусы.

Ранее сообщалось, что Наполи уже согласовал условия личного контракта с бразильцем. Этим летом неаполитанцы также оформили переход другого игрока Лилля, которым стал Виктор Осимхен.