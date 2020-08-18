Болезнь скосила ряд игроков "провансальцев".
Игроки Марселя, getty images
18 августа 2020, 14:19
Стартовый поединок Лиги 1 сезона-2020/21 между Марселем и Сент-Этьеном перенесен на 16 или 17 сентября, сообщает BBC.
Напомним, команды должны были сыграть дебютную игру сезона в пятницу, 21-го августа, но у четырех футболистов "провансальцев" был обнаружен коронавирус.
Официальный сайт Марселя сообщает о трех случаях заражения в команде, а также утверждает, что последние тесты не выявили новых случаев.
Ранее стало известно имя одного из заболевших футболистов — им стал защитник Жордан Амави.