Жордан Амави отправился на самоизоляцию.
Жордан Амави, Getty Images
14 августа 2020, 01:33
Руководство Марселя объявило об отмене запланированного на пятницу, 14 августа, товаришеского матча против Штутгарта из-за заражения коронавирусом защитника Жордана Амави — сообщил официальный сайт клуба.
Вместо игры все футболисты и сотрудники клуба пройдут тестирование на COVID-19.
Ранее Марселю пришлось отменить товарищеский матч с Монпелье из-за заболевания одного из сотрудников клуба.
Уже в пятницу, 21 августа, Марсель стартует в чемпионате Франции. Матч Марсель — Сент-Этьенн начнется в 20:00 по киевскому времени.