Франция

Жордан Амави отправился на самоизоляцию.

Руководство Марселя объявило об отмене запланированного на пятницу, 14 августа, товаришеского матча против Штутгарта из-за заражения коронавирусом защитника Жордана Амави — сообщил официальный сайт клуба.

Вместо игры все футболисты и сотрудники клуба пройдут тестирование на COVID-19.

Ранее Марселю пришлось отменить товарищеский матч с Монпелье из-за заболевания одного из сотрудников клуба.

Уже в пятницу, 21 августа, Марсель стартует в чемпионате Франции. Матч Марсель — Сент-Этьенн начнется в 20:00 по киевскому времени.