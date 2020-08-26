Франция

Вероятно, аргентинца в Париже не будет.

Руководство ПСЖ не сможет удовлетворить требования по зарплате нападающего Барселоны Лионеля Месси, который желает сменить клуб, сообщает L'Equipe.

По данным источника, технически у парижан есть необходимая сумма, но французы столкнутся с санкциями со стороны УЕФА за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Отмечается, что ПСЖ сможет себе позволить предоставить контракт Месси только в том случае, если клуб продаст кого-то из пары Неймар — Мбаппе.

Ранее сообщалось, что миланский Интер и вовсе не рассматривает вариант с контрактом для аргентинца.